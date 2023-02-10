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Spor

TVF'den kahreden açıklama! 3 voleybolcu...

Merkez üssü Kahramanmaraş olan çevre illerden hissedilen depremde 3 voleybolcunun vefat ettiği Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından açıklandı.

10 Şubat 2023 Cuma 10:17 - Güncelleme:
TVF'den kahreden açıklama! 3 voleybolcu...
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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili kapsayan deprem, yurdun büyük bölümünden hissedildi.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde Malatya BBSK oyuncuları Resul Gün, Görkem Can Gündüz ve Tunahan Yıldız'ın hayatlarını kaybettiklerini duyurdu.

TVF tarafından yapılan açıklamada şu sözler kaydedildi:

"Ülkemizde meydana gelen deprem felaketinde Malatya BBSK oyuncuları Resul Gün, Görkem Can Gündüz ve Tunahan Yıldız'ın hayatlarını kaybettiklerini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Sporcularımıza ve hayatını kaybeden tüm yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet; aileleri ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dileriz."

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