İSTANBUL 29°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ağustos 2023 Perşembe / 8 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    25,9108
  • EURO
    28,1515
  • ALTIN
    1587.47
  • BIST100
    7491.94
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Twente Teknik Direktörü Joseph Oosting: Her şey bitmiş değil
Spor

Twente Teknik Direktörü Joseph Oosting: Her şey bitmiş değil

Twente Teknik Direktörü Joseph Oosting, Fenerbahçe'ye 5-1 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Bir sonraki maç hakkında düşüncelerini belirten Oosting, “Zor olacak ama umudumuzu yitirmiyoruz. Elimizden geleni yapacağız. Her şey bitmiş değil.” sözlerini kullandı.

IHA24 Ağustos 2023 Perşembe 22:20 - Güncelleme:
Twente Teknik Direktörü Joseph Oosting: Her şey bitmiş değil
ABONE OL

Twente Teknik Direktörü Joseph Oosting, Fenerbahçe ile sahalarında oynayacakları rövanş maçına ilişkin, "Zor olacak ama umudumuzu yitirmiyoruz. Elimizden geleni yapacağız. Her şey bitmiş değil." dedi.

Twente, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off Turu ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'ye 5-1'lik skorla mağlup oldu. Mücadelenin ardından Twente Teknik Direktörü Joseph Oosting, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. 5-1'lik mağlubiyeti beklemediklerini aktaran Oosting, "Aslında planlı gidiyordu maç 1-0 öne geçtik. Beklemediğimiz bir kırmızı kart yedik ve o oyunu değiştirdi. Sonra da kontrollü gidiyorduk. 3-1 olunca oyunu kaybettik. 5-1'lik skor hiç beklemediğimiz bir skor" şeklinde konuştu. Rövanş maçı hakkında da konuşan Oosting, "Zor olacak ama umudumuzu yitirmiyoruz. Elimizden geleni yapacağız. Her şey bitmiş değil." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.