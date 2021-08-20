DHA 20 Ağustos 2021 Cuma 22:00 - Güncelleme: 20 Ağustos 2021 Cuma 22:00

Yeni Zelanda asıllı Amerikalı sol kanat oyuncusu Tyler Boyd, Çaykur Rizespor'a imza attı. Çaykur Rizespor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Selim Selimoğlu'nun katıldığı imza töreninde, Boyd kendisini 1 yıllığına kiralık olarak yeşil-mavi renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Profesyonel futbol kariyerine Yeni Zellanda takımlarından Melville United'de başlayan 26 yaşındaki futbolcu, ardından yine Yeni Zellanda takımlarından olan Waikato FC ve Wellington P'de oynadı. 2015 yılında Portekiz ekibi Guimares'e transfer olan Boyd, 2019'da MKE Ankaragücü'ne transfer oldu. Aynı yıl Beşiktaş'a transfer olan Boyd, kariyerinde çıktığı 247 maçta 52 gole imza attı.

Geçtiğimiz sezonun 2'nci devresinde Demir Grup Sivasspor'da kiralık olarak forma giyen Boyd, çıktığı 21 maçta 6 gol atma başarısı gösterdi.