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Spor

Tyrese Haliburton: Takım olarak utanç verici bir oyun oynadık

NBA Kupası maçında Indiana Pacers, Toronto Raptors'a 122-111'lük skorla mağlup oldu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Pacers yıldızı Tyrese Haliburton 'Şu anda bir grup olarak sahada gösterdiğimiz oyun utanç verici.' ifadelerini kullandı.

4 Aralık 2024 Çarşamba 14:35 - Güncelleme:
Tyrese Haliburton: Takım olarak utanç verici bir oyun oynadık
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Indiana Pacers yıldızı Tyrese Haliburton, Pacers'ın bu sezon şu ana kadar gösterdiği performansın "utanç verici" olduğunu söyledi.

Haliburton, Indiana'nın geride bıraktığımız gece oynanan NBA Kupası maçında Toronto Raptors'a 122-111 yenilmesinin ardından şu açıklamalarda bulundu:

"Şu anda bir grup olarak sahada gösterdiğimiz oyun utanç verici. Kendimize gelmemiz lazım. Bireysel ve kolektif olarak yaptığımız işi sorgulamalı ve nasıl gelişebileceğimizi bulmalıyız. Ve bu da benimle başlıyor. Daha iyi bir lider olmam lazım."

Deplasmanda 2-10 serisine sahip olan Indiana, 4 Kasım'da Dallas Mavericks'i mağlup ettiğinden beri deplasmanda üst üste yedi maç kaybetti.

Pacers geçtiğimiz sezonu 47-35 derecesiyle tamamlayarak 2020'den beri ilk kez playofflara ulaşmıştı. Indiana, Doğu Konferansı finallerinde Boston Celtics tarafından süpürülmeden önce Milwaukee Bucks ve New York Knicks'e karşı oynadığı playoff serilerinde galip gelmeyi başarmıştı.

Geçtiğimiz sezonun başlarında Pacers, NBA'in ilk Sezon İçi Turnuvası'nın şampiyonluk maçına kadar yükselmişken, bu sezon etkinlikte galibiyet alamadı ve dört grup maçını toplam 60 sayı farkla kaybetti.

Pacers, Salı günkü yenilgiden sonra Doğu'da 10. sıraya düştü ve an itibariyle Detroit Pistons'ın yarım maç önünde yer alıyor.

  • Tyrese Haliburton
  • Indiana Pacers

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