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Tyson Fury ile Deontay Wilder arasındaki unvan maçı berabere sonuçlandı

ABD'li Deontay Wilder, Büyük Britanyalı Tyson Fury ile berabere kalarak Dünya Boks Konseyi (WBC) ağır sıklet kemerini korudu.

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ABD'nin Los Angeles kentindeki Staples Center'da yapılan ağır sıklet unvan maçında, 39'u nakavtla olmak üzere kariyerindeki 40 karşılaşmayı da kazanan 33 yaşındaki Wilder ile 27 müsabakasından da galip ayrılan 30 yaşındaki Fury karşılaştı.     

Wilder'ın 9 ve 12. rauntta yıkmayı başardığı Fury, müsabakanın büyük bölümünde daha atak olan taraftı. Hakemlerin 114-112 (Fury), 115-111 (Wilder) ve 113-113 puanlarını verdiği maç, berabere bitti.     

Bu sonuçla Wilder, WBC ağır sıklet kemerini korudu.     

Dört büyük profesyonel boks organizasyonundan üçünün (WBA, WBO, IBF) ağır sıklet kemerlerini, Büyük Britanyalı Anthony Joshua elinde tutuyor. 

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