U-17 Milli Takımı gruptan çıktı

UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası B Ligi grup maçında mücadele eden milli takım, Estonya'yı 3-1 mağlup etti.

Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı organizasyonda 17 Yaş Altı Kadın Milli Takımı, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) İstiklal Stadyumu'nda Estonya ile karşılaştı.

Milliler, rakibini 18, 51. dakikalarda Elif Ceren Mutlu ve 65. dakikada Yaren Ersen'in attığı gollerle 3-1 yendi. Estonya'nın golünü de 89. dakikada Anzelika Jotkina kaydetti.

Türkiye, bu maçın ardından UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası A Ligi'ne çıkmayı garantiledi.