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Spor

U16 Kız Milli Takımı, Romanya'yı rahat geçti

16 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, 2025 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. raunt ikinci maçında Romanya'yı 3-0 yendi.

AA17 Ocak 2025 Cuma 00:38 - Güncelleme:
U16 Kız Milli Takımı, Romanya'yı rahat geçti
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16 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, 2025 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. raunt ikinci maçında Romanya'yı 3-0 yendi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen elemelerde Türkiye, Romanya ile karşılaştı.

Karşılaşmayı 25-22, 25-17 ve 25-13'lük setlerle 3-0 kazanan ay-yıldızlı takım, elemelerde ikide iki yaptı.

Tek devreli lig usulüne göre oynanan elemelerde puan tablosunda ilk sırada yer alacak takım, doğrudan Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde edecek. Ay-yıldızlı ekip, elemelerdeki üçüncü maçında cuma TSİ 21.00'de Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

  • 16 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı
  • Romanya
  • Avrupa Şampiyonası Elemeleri

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