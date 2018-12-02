U-17 Ligi'nde Galatasaray, konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti
Beşiktaş ile Galatasaray akşamki dev maç öncesi U-17 Ligi'nde karşı karşıya geldi.
Beşiktaş ile Galatasaray akşam oynanacak derbiden önce U-17 Ligi'nde karşı karşıya geldi.
2018-2019 Elit A U17 Ligi 14. hafta mücadelesinde Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde ağırladığı Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti ve 21 puana yükseldi. Beşiktaş ise 18 puanda kaldı.
Mücadelede Galatasaray’ın gollerini 19. dakikada Deniz Pala ve 51. dakikada Atalay Yıldırım kaydetti.
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