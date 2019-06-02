24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8392
  • 6,5468
  • 245.068
  • 90.589
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

U17'de Süper Kupa Altınordu'nun!

Galatasaray'ı 5-1 yenen Altınordu, Spor Toto Gelişim Elit 17 Yaş Altı Ligi Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Spor Toto Gelişim Elit 17 Yaş Altı Ligi Süper Kupa karşılaşmasında Galatasaray'ı 5-1 mağlup eden Altınordu kupanın sahibi oldu.

Elit 17 Yaş Altı Ligi'nin Süper Kupa mücadelesi, ligde A Grubu'nun şampiyonu Galatasaray ve B Grubu'nun şampiyonu Altınordu arasında yapıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmada Altınordu, 18. dakikada Enis Destan, 46. dakikada Salih Kavrazlı, 51. dakikada Yiğit Emre Çeltik, 70. dakikada Tayfun Tatlı ve 76. dakikada Polat Abay'ın attığı gollerle Galatasaray'ı 5-1 mağlup etti ve kupayı kazandı. Galatasaray'ın tek golünü ise 67. dakikada penaltıdan Metehan Baltacı kaydetti.

Karşılaşmanın ardından kupayı kaldıran Altınordulu futbolcular büyük sevinç yaşadı.

Bu arada, 2018-2019 futbol sezonunda gruplarını zirvede tamamlayan Altınordu ve Galatasaray'a, Süper Kupa müsabakası öncesinde şampiyonluk kupaları takdim edildi.

(AA)

Pençe Harekâtı´nda doçka mühimmatı ve roket başlıkları ele geçirildi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Sakarya'daki depremle ilgili önemli açıklama

Sakarya'daki depremle ilgili önemli açıklama

ABD'den vizeler için yeni karar

ABD'den vizeler için yeni karar

Tadını çok beğendiler: Türkiye'den Çin'e usta götürüyorlar

Tadını çok beğendiler: Türkiye'den Çin'e usta götürüyorlar

İstanbul Havalimanı'nda sürpriz an

İstanbul Havalimanı'nda sürpriz an

Bakan Soylu sürücüleri uyardı: Aşırı hız yapmayın

Bakan Soylu sürücüleri uyardı: Aşırı hız yapmayın

'MEB'in öğretmediği veya belirlemediği kazanımlardan sınav yapabilir mi?'

'MEB'in öğretmediği veya belirlemediği kazanımlardan sınav yapabilir mi?'

Düğün evi yas evi oldu! Ölümü saniye saniye kaydedildi

Düğün evi yas evi oldu! Ölümü saniye saniye kaydedildi

Terör örgütüne darbe! Kullanılamaz hale getirildi

Terör örgütüne darbe! Kullanılamaz hale getirildi
 

POPÜLER HABERLER

Pençe Harekâtında PKK’lı teröristlere ait hedefleri başarıyla imha etti

Pençe Harekâtında PKK’lı teröristlere ait hedefleri başarıyla imha etti

'Boyalı güzeller'lerle ilgili çarpıcı keşif! Bilimsel araştırmalar ortaya çıkardı

'Boyalı güzeller'lerle ilgili çarpıcı keşif! Bilimsel araştırmalar ortaya çıkardı

Bu özel lezzet için kuyruğa giriyorlar! Tam 500 yıllık

Bu özel lezzet için kuyruğa giriyorlar! Tam 500 yıllık

Avrupa'nın en büyüğü Liverpool

Avrupa'nın en büyüğü Liverpool

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA