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Spor

U18 Milli Futbol Takımı'nın rakipleri belli oldu

18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın Cezayir'de düzenlenecek 19. Akdeniz Oyunları'ndaki rakipleri belli oldu.

AA31 Mayıs 2022 Salı 18:34 - Güncelleme:
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Cezayir'de düzenlenecek 19. Akdeniz Oyunları'nda mücadele edecek 18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın rakipleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 25 Haziran-5 Temmuz'da Cezayir'in Oran şehrinde gerçekleştirilecek organizasyonda ay-yıldızlı takım B Grubu'nda yer aldı.

Milliler, İtalya, Yunanistan ve Portekiz ile karşılaşacak. A Grubu'nda ise İspanya, Fransa, Fas ve Cezayir mücadele edecek.

Grup maçları 26-28 ve 30 Haziran'da oynayacak. Grup maçları sonunda ilk iki sırayı alan takımlar bir üst tura yükselecek.

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