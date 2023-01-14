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Spor

U19 derbisinde Galatasaray, Fenerbahçe'ye fark attı

U19 Elit A Ligi 1. Grup 15. haftada Galatasaray evinde karşılaştığı Fenerbahçe 4-0'lık skorla mağlup etti.

AA14 Ocak 2023 Cumartesi 17:29 - Güncelleme:
U19 derbisinde Galatasaray, Fenerbahçe'ye fark attı
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Galatasaray 19 Yaş Altı Futbol Takımı, Elit A Ligi 1. Grup 15. hafta maçında Fenerbahçe'yi 4-0 yendi.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan derbi mücadelede, sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Yiğit Efe Demir (kendi kalesine), 69 ve 72. dakikalarda Caner Doğan ile 90+1. dakikada Mehmet Can Gülerer (kendi kalesine) attı.

Fenerbahçeli Yusuf Kocatürk, 19. dakikada kırmızı kart gördü.

Lider Galatasaray bu galibiyetle puanını 32'ye çıkarırken, Fenerbahçe 26 puanda kaldı.

Bu arada karşılaşmayı Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve ekibi, futbolcular Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Emin Bayram, Metehan Baltacı, Kazımcan Karataş ve Barış Alper Yılmaz da izledi.

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