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Spor

U19 Kadın Milli Futbol Takımı hükmen mağlup sayıldı

UEFA U19 Avrupa Şampiyonası 2. Tur müsabakalarında U19 Kadın Milli Takımımız 4-0 kazandığı karşılaşmada cezalı oyuncu oynattığı için hükmen mağlup sayıldı.

5 Nisan 2023 Çarşamba 16:03 - Güncelleme:
U19 Kadın Milli Futbol Takımı hükmen mağlup sayıldı
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Litvanya'da düzenlenen UEFA U19 Avrupa Şampiyonası 2. Tur müsabakalarında U19 Kadın Milli Takımımızda skandal bir olay yaşandı. Millerimiz 4-0 kazandığı karşılaşmada cezalı oyuncu oynattığı için hükmen mağlup sayıldı. Detaylar...

4-0 kazandık hükmen sayıldık

Rojin Polat, Tuana Yılmaz ve Mine Yıldız'ın 2 gol attığı Andorra karşısında 4-0 galip gelen U19 Kadın Milli Takımımız 2 cezalı oyuncuyu oynatma gerekçesiyle 3-0 hükmen mağlup sayıldı.

2'de 2 yapmıştık

B Ligi'nde yer alan Türkiye; 1 Nisan'da Andorra ile karşı karşıya gelmiş daha sonra 4 Nisan'da Litvanya ile karşılaşmıştı. Millerimiz Litvanya maçını da 1-0 kazandı. Ayrıca 7 Nisan'da ise Moldova ile karşılaşacak. Grubu lider bitiren takım A Ligi'ne yükselecek.

U19 Kadın Milli Takımı'nın aday kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Kaleciler: İlayda İçier (VFR SW Warbeyen 1945), Aylin Nur Yıldırım (Grasshopper Club Zürich), Tuğba Demir (ALG Spor)

Defans: İlayda Cansu Kara (Fenerbahçe A.Ş.), Hiva Lorin Beyaztepe (FC Viktoria 1889 Berlin), Nazlı Örnek (Wulfz Fatih Karagümrük), Yuna Demir (SV Hegnach), Narin Yakut (Fenerbahçe A.Ş.), Beyza Semercioğlu (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K.)

Orta Saha: Rojin Polat (Sydney University Soccer Football Club), Tuana Yılmaz (Dudullu), Tülin Kuyucak (Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı), Sara Temel (Fortuna Sittard), Lina Titiz (AS Saint Priest), Şevval Dursun (Wulfz Fatih Karagümrük), Tuana Gayretli (SGS Essen), Arzu Akkurt (Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı), Julia Gökçe Torsell Oğuz (Jitex BK), Tülin Balur (Bitexen 1207 Antalyaspor Kadın Futbol Kulübü), Berfin Elif Ceylan (Konak Belediye Spor), Sena Akyürek (Stabaek JF)

Forvet: Mine Yıldız (Beylerbeyi Spor A.Ş. Pendik Çamlık Spor Kulübü), Aleyna Ata (Kocaeli Bayan Futbol Kulübü), Yasemin Sarı (Doğuş Gold Gaziantep Asya Spor)

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