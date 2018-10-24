U19 maçında Galatasaray Schalke'yi 3-0 mağlup etti
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray - Schalke 04 maçı öncesi U19 takımları UEFA Youth League'de karşı karşıya geldi. Karşılaşmada gülen taraf 3-0'lık skorla sarı-kırmızılılar oldu.
UEFA Youth League U19 3. hafta maçında Galatasaray ile Schalke 04 karşı karşıya geldi.
Sarı-kırmızılılar, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda konuk ettiği rakibini Atalay Babacan(2) ve Mutlu Aksu Doğan'ın golleriyle 3-0 mağlup etti.
Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 4'e yükselterek rakibine yetişti. Grupta lider Lokomotiv Moskova'nın 7, Porto'nun ise 4 puanı bulunuyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.