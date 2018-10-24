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U19 maçında Galatasaray Schalke'yi 3-0 mağlup etti

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray - Schalke 04 maçı öncesi U19 takımları UEFA Youth League'de karşı karşıya geldi. Karşılaşmada gülen taraf 3-0'lık skorla sarı-kırmızılılar oldu.

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UEFA Youth League U19 3. hafta maçında Galatasaray ile Schalke 04 karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda konuk ettiği rakibini Atalay Babacan(2) ve Mutlu Aksu Doğan'ın golleriyle 3-0 mağlup etti.

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 4'e yükselterek rakibine yetişti. Grupta lider Lokomotiv Moskova'nın 7, Porto'nun ise 4 puanı bulunuyor.

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