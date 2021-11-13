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Spor

U19 Milli Takımı, Letonya'yı 2-1 ile geçti

UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 9. Grup'taki ikinci maçında U19 Milli Takımı, Letonya'yı 2-1 mağlup etti.

AA13 Kasım 2021 Cumartesi 20:46 - Güncelleme: 13 Kasım 2021 Cumartesi 20:46
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19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri 9. Grup'taki ikinci maçında Letonya'yı 2-1 yendi.

Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmada milli takımın gollerini 53. dakikada Metehan Altunbaş ve 69. dakikada Polat Abay attı. Letonya'nın golünü ise 90+1. dakikada Olgerts Rascevskis kaydetti.

Öte yandan gruptaki diğer maçta Romanya, San Marino'yu 5-0 mağlup etti.

Gruptaki ilk maçında San Marino'yu 3-1 mağlup eden milli takım, son maçını ise 16 Kasım Salı günü Romanya ile oynayacak.

Eleme turunda 52 takım, dörderli 13 grupta yer alıyor. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımların yanı sıra, Portekiz ve en iyi bir grup üçüncüsü 2022 yılının bahar aylarında Elit Tur'da oynayacak.

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