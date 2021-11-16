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Spor

U19 Milli Takımı, Romanya'yı 4-1 ile geçti

U19 Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası Eleme Turu 9. Grup'ta 3. maçında Romanya'yı 4-1 mağlup ederek grubu 9 puanla lider bitirdi ve Elit Tur'a yükseldi.

AA16 Kasım 2021 Salı 20:34 - Güncelleme: 16 Kasım 2021 Salı 20:34
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19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Eleme Turu 9. Grup'taki üçüncü ve son maçında Romanya'yı 4-1 yendi.

Manavgat İlçesi Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'ndeki karşılaşmada ay-yıldızlıların gollerini 29. dakikada Botond Gergely (kendi kalesine), 35. dakikada Süleyman Cebeci, 44. dakikada Polat Yaldır ve 83. dakikada Ahmetcan Kaplan kaydetti.

Romanya'nın tek golü ise 7. dakikada penaltı atışından Grigoras Pantea'dan geldi.

Gruptaki diğer karşılaşmada Letonya, San Marino'yu 2-0 mağlup etti.

Milli takım, grubu 9 puanla lider bitirerek Elit Tur'a yükseldi. Grupta 6 puanı bulunan Romanya da Elit Tura yükselen ikinci takım oldu.

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