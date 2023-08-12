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Spor

U19 Milli Takımımız gümüş madalyanın sahibi oldu

FIVB U19 Dünya Şampiyonası finalinde 19 Yaş Altı Milli Takımımız, ABD'ye 3-2 mağlup oldu. Bu sonuçla millilerimiz gümüş madalyanın sahibi oldu.

12 Ağustos 2023 Cumartesi 00:24 - Güncelleme:
U19 Milli Takımımız gümüş madalyanın sahibi oldu
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FIVB 19 Yaş Altı Kızlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nın finalinde Türkiye, ABD'ye 3-2 yenildi ve dünya ikincisi oldu.

Hırvatistan'ın Osijek kentinde oynanan final maçında milli takım, ABD'yle karşılaştı.

Türkiye, ilk seti 25-20 kazanarak 1-0 öne geçti. Ay-yıldızlı ekip ikinci seti geriden gelerek 25-23 aldı ve durumu 2-0'a getirdi. Üçüncü seti 25-22 kazanan ABD, maçta skoru 2-1 yaptı. Dördüncü sette üstün bir oyun ortaya koyan ABD, seti 25-16 alarak maça 2-2'lik eşitliği getirmeyi başardı.

Karar setini 15-10 alan ABD, 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazanarak dünya şampiyonluğunu elde etti.

Milli takım ise gümüş madalya aldı. Daha önce 2011'de bu organizasyonda altın madalya alan Türkiye, 2007'den sonra bir kez daha gümüş madalya kazandı.

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