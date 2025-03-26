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Spor

U20 Milli Takım, Romanya'ya kaybetti

U20 Milli Futbol Takımı, U20 Elit Lig son maçında deplasmanda Romanya U20'ye 3-1 mağlup oldu ve Elit Lig'in 2 puanla son sırada tamamladı.

26 Mart 2025 Çarşamba 01:45 - Güncelleme:
U20 Milli Takım, Romanya'ya kaybetti
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U20 Milli Futbol Takımı, U20 Elit Lig son maçında Romanya U20 ile karşı karşıya geldi. Stadionul Eugen Popescu Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonundan hakem Florin Andrei yönetti. Andrei'nin yardımcılıklarını yine aynı federasyondan Cosmin Bojan ile Ştefan Dumitrache üstlendi.

Romanya'da 40'ıncı dakikada Vulturar topu ağlara gönderdi ve ilk yarı Romanya'nın 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı. İkinci yarıya hızlı başlayan ay-yıldızlılar 57'nci dakikada Yusuf Sertkaya'nın attığı golle skoru eşitledi. Maçın son bölümünde 86'ncı dakikada Radulescu ve 89'uncu dakikada Pop'un kaydettiği golle Romanya maçı 3-1 kazandı.

Bu mağlubiyetle U20 Elit Lig'de 7 maçta 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan ay-yıldızlı ekip, U20 Elit Lig'i 2 puan ile son sırada tamamladı.

  • U20 Milli Futbol Takımı
  • Romanya
  • U20 Elit Lig

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