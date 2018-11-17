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U21 maçında sakatlanan Sinan Gümüş, Konyaspor maçında oynayamayacak

Galatasaray'da dün U21 ile yapılan antrenman maçında sakatlanan Sinan Gümüş'ten kötü haber geldi.

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Maçın ilk yarısında girdiği ikili mücadele sakatlanan Sinan Gümüş'ün çekilen MR sonucunda sağ üst arka adalesinde zorlanma tespit edildi.

Sinan Gümüş'ün Konyaspor karşılaşmasında forma giyemeyeceği öğrenildi.

Fas'ın dün akşam oynadığı Kamerun maçında sakatlanan Belhanda'nın durumunun ise henüz netlik kazanmadığı bildirildi.

Bir çok sakat ve cezalı futbolcusu bulunan Galatasaray'da, Konyaspor maçı öncesinde Sinan Gümüş ve Belhanda'nın sakatlık haberleri teknik direktör Fatih Terim'i zor duruma soktu.

(Skorer)

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