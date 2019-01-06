Üç büyükler, Edmilson Junior için transfer yarışına girdi

Devre arası transfer döneminde kadrosuna hücum futbolcusu takviyesi yapmak isteyen Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe, Katar'dan ayrılmaya karar veren Edmilson Junior için yarışa girdi.

Belçika'nın Walfoot sitesinin haberine göre Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe, 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu ile ciddi şekilde ilgileniyor ve devre arası transfer döneminde teklif yapmaya hazırlanıyorlar.

KATAR'DA MUTSUZ, AYRILMAK İSTİYOR

Sezon başında 6 milyon euro bonservis bedeliyle Standard Liege'den Al Duhail'e transfer olan Belçikalı futbolcunun, Katar'da mutsuz olduğu ve takımına da ayrılmak istediğini belirtti kaydedildi.

Asıl mevkiisi sol kanat olmasına rağmen sağ kanat ve forvet arkası pozisyonlarında da forma giyebilen Edmilson Junior, Standard Liege'de gösterdiği performansla dikkat çekmiş, sezon başında da Katar'dan gelen teklifi kabul etmişti. Hızı ve bitiriciliği ile dikkat çeken Brezilya asıllı Belçikalı futbolcunun 2022 yılına kadar Al Duhail ile sözleşmesi bulunuyor.

(Sporx)