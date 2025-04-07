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Spor

Üç büyükler karşısında etkisiz kaldı! Trabzonspor eski başarısının uzağında

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe'ye deplasmanda 4-1 mağlup olan Trabzonspor, bu sezon üç büyükler karşısında istediği sonuçları elde edemedi. Bordo mavili ekip, bu sezon Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş karşısında 5 maçta 4 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak galibiyet elde edemedi. İşte detaylar...

AA7 Nisan 2025 Pazartesi 11:50 - Güncelleme:
Üç büyükler karşısında etkisiz kaldı! Trabzonspor eski başarısının uzağında
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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe'ye deplasmanda 4-1 mağlup olan Trabzonspor, bu sezon "üç büyük" rakibine karşı oynadığı maçlardan arzu ettiği sonuçlarla ayrılamadı.

Ligde şampiyon olduğu 2021-2022 futbol sezonunda üç büyük rakibi önünde 6 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmeyen bordo-mavililer, bu sezon 5 maçta 4 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak kazanamadı.

Trabzonspor, şampiyon olduğu sezonda rakiplerine karşı 6 maçta 12 puan çıkarma başarısı gösterirken bu sezon 5 maçta sadece 1 puan elde edebildi.

ŞAMPİYONLUK DÖNEMİNDEN SONRA EN AZ PUAN

Trabzonspor, şampiyon olduğu 2021-2022 sezonundan sonra büyük maçlarda da en kötü sezonunu yaşıyor.

Bordo-mavililer, 2022-2023 sezonundaki büyük maçlarda 1 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet ile 6 puan toplarken, geçen sezon da 2 galibiyet, 4 mağlubiyet ile yine 6 puan elde etmişti.

Karadeniz ekibi, bu sezon ise 5 maçta sadece 1 puan elde ederek rakipleri karşısında şampiyonluk sonrasında en az puanını topladı.

SON 8 KARŞILAŞMADA KAZANAMIYOR

Trabzonspor, üç büyük rakibi önünde geçen sezon Fenerbahçe karşısında İstanbul'da aldığı 3-2'lik galibiyetin ardından Galatasaray'a evinde 5-1, deplasmanda Beşiktaş'a 2-0, evinde Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu.

Bordo-mavililer, bu sezon ise sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kalırken uzatma dakikalarında yediği gollerle Fenerbahçe'ye 3-2, İstanbul'da Galatasaray'a 4-3, Beşiktaş'a deplasmanda 2-1, Fenerbahçe'ye 4-1 mağlup oldu.

Böylelikle Trabzonspor, söz konusu son 8 maçta 7 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı.

520 GÜNDÜR GALİP GELEMİYOR

Trabzonspor, teknik direktörü Fatih Tekke yönetiminde üç büyük rakibi karşısındaki ilk karşılaşmasına çıkarken galibiyet hasretini sonlandıramadı.

Fatih Tekke yönetiminde ilk dış saha maçında İstanbul'da RAMS Başakşehir'i 3-0 yenerek 300 günlük deplasman galibiyet hasretine son veren bordo-mavililer, deplasmandaki ikinci maçında Fenerbahçe'ye karşısında 4-1 mağlup oldu.

İstanbul'un üç büyük ekibi Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı oynadığı maçlarda son galibiyetini, 4 Kasım 2023'te Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-2 mağlup ederek alan Karadeniz ekibinin galibiyet hasreti de 520 güne çıktı.

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