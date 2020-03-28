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Spor

Üç büyükler meydan okudu! Efsaneler unutulmadı

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri, Twitter hesaplarından efsane futbolcularını açıkladı. Akım yurt dışından kulüplerle devam etti.

28 Mart 2020 Cumartesi 21:40 - Güncelleme: 28 Mart 2020 Cumartesi 21:40
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Sosyal medyada 'meydan okuma' olarak adlandırılan harekette İspanyol takımı Real Betis'in Beşiktaş'a yaptığı çağrıya siyah-beyazlı kulüp cevapsız kalmadı.

Her kulübün, tarihinde yer alan ve efsane olarak adlandırılan dört futbolcusunun adını verdiği harekette Beşiktaş Kulübü, Süleyman Seba, Les Ferdinand, Sergen Yalçın ve Atiba Hutchinson'ı adını vererek Fenerbahçe, Juventus, Boca Juniors ve Vissel Kobe takımlarından efsane futbolcularının adını istedi.

YURT DIŞINDAN TAKIMLAR DA KATILDI

Fenerbahçe Kulübü ise siyah-beyazlıların çağrısına Lefter Küçükandonyadis, Can Bartu, Alex de Souza ve Toni Schumacher ile cevap verdi. Sarı-lacivertliler de Sheffield United, Barcelona, Bayern Münih ve Fiorentina kulüplerine meydan okuyarak efsane futbolcularının isimlerini sordu.

Sarı-lacivertli ekibi cevaplayan Barcelona, Leo Messi, Johan Cruyff, Andres Iniesta ve Pep Guardiola'nın isimlerini verirken, Galatasaray, İnter Milan'ın çağrısına, Metin Oktay, Bülent Korkmaz, Georghe Hagi ve Wesley Sneijder'in adını vererek katıldı.

Twitter'da gittikçe büyüyen meydan okumalara Türkiye'den Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray yanı sıra, Uruguay'dan Peñarol, Arjantin'den Estudiantes ve Racing Club, İngiltere'den Tottenham, İtalya'dan Napoli, Roma, İnter Milan, Fransa'dan Lille, Meksika'dan Pumas, Kolombiya'dan Deportivo Cali, İspanya'dan Barcelona ve Real Betis, Almanya'dan Bayern Münih ve Borussia Dortmund gibi takımlar da katıldı.

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