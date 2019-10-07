Üç Büyükler’den ligde tarihi düşüş

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FENERBAHÇE, Galatasaray ve Beşiktaş, Süper Lig’de son 39 sezonun en sıkıntılı günlerini geçiriyor. Ligin en çok şampiyonluk kazanan takımları olan ve “Üç Büyükler” olarak adlandırılan Kanarya, Aslan ve Kartal’dan birisi 39 sezon sonra ligin ilk 7 haftası sonunda ilk 4’te kendilerine yer bulamadı. İlk 4 sırayı Alanyaspor, Sivasspor, Trabzonspor ve Konyaspor paylaştı. 3 Büyükler en son 1979-80 sezonunun ilk 7 haftasında ilk 4 dışında kalmıştı.