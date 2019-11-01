Üç Büyükleri peşinden koşturan Türk yıldız Berat Gençlerbirliği ve U21 Milli Takımımız'ın formasını giyen Berat Ayberk Özdemir performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekiyor. 3 büyüklerin 21 yaşındaki orta alan oyuncusunu yakın takibe aldığı ve transfer savaşı yaşanabileceği belirtiliyor.