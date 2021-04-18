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Spor

Uçaktan paylaştı! Kerem Aktürkoğlu...

Göztepe'yi deplasmanda 3-1 mağlup eden Galatasaray'da hat-trick yapan Kerem Aktürkoğlu, maçın topunu hatıra olarak aldı. Kerem, maç dönüşü uçaktan bir de fotoğraf paylaştı.

18 Nisan 2021 Pazar 00:24 - Güncelleme: 18 Nisan 2021 Pazar 00:24
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Galatasaray formasıyla Süper Lig'deki gol sayısını 6'ya yükselten Kerem Aktürkoğlu, 3 gol attığı Göztepe maçında Galatasaray'a galibiyeti getirdi.

Karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşayan 22 yaşındaki futbolcu, maç topunu evinde götürdü.

"BENİM İÇİN ÇOK GÜZEL OLDU"

3 gol attığı için mutlu olduğunu ve kendisi için çok özel bir karşılaşma olduğunu belirten Kerem Aktürkoğlu, "Benim için çok özel bir maç oldu. İyi bir reaksiyon gösterdik. Kazanmamız gerekiyordu, önemli olan buydu. 3 gol attım, benim için çok güzel oldu. Daha önce buralardan dönmüş bir Galatasaray var. Yine yapabiliriz." dedi.

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