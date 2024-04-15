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Spor

Üçü bir Semih Kılıçsoy etmedi!

Kötü bir sezon geçiren Beşiktaş'ın en büyük kazancı olan Semih Kılıçsoy takımın 3 forvet oyuncusunu skor katkısıyla solladı ve 2024'ün en golcü ismi oldu.

Akşam15 Nisan 2024 Pazartesi 09:48 - Güncelleme:
Üçü bir Semih Kılıçsoy etmedi!
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Beşiktaş'ta sezona başlayan üç forvet oyuncusu büyük hayal kırıklığı oldu.

Bir süre kadro dışı bırakılan Santos'la geri dönen Vincent Aboubakar, tam 6 aydır Süper Lig'de gol atamıyor. Jackson Muleka ise 5 aydır suskun. Tecrübeli forvet Cenk Tosun'un da 2 aylık gol orucu var.

Bu sürede takımı sırtlayan isim 18 yaşındaki Semih Kılıçsoy oldu. Bu sezon A Takım'da şans bulan Kılıçsoy, 1-1'lik Samsunspor maçında da rakip kaleyi boş geçmedi ve bu yıl attığı 9 gol ile yaptığı 3 asistle Süper Lig'de 2024'ün en çok skor katkısı veren futbolcusu oldu.

2023 yılında da 1 golü olan genç yetenek, her 104 dakikada bir skora katkı sağladı.

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