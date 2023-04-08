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Spor

Udinese evinde Monza ile yenişemedi

Udinese, İtalya Serie A'nın 29. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Monza ile 2-2 berabere kaldı.

8 Nisan 2023 Cumartesi 15:58 - Güncelleme:
Udinese evinde Monza ile yenişemedi
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Serie A'nın 29. haftasında Andrea Sottil'in ekibi Udinese ile Raffaele Palladino'nun yönetimindeki Monza karşı karşıya geldi.

Dacia Arena'da oynanan mücadele 2-2 berabere sonuçlanırken konuk ekip Monza'nın golleri 48. dakikada Andrea Colpani ve 56. dakikada Nicolo Rovella'dan geldi. Ev sahibi Udinese'nin gollerini ise 18. dakikada Sandi Lovric ve 90+2'de penaltıdan Beto kaydetti.

Udinese'de maça yedek kulübesinde başlayan Tolgay Arslan, 80. dakikada takımının ilk golünü atan Sandi Lovric'in yerine oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla birlikte Udinese puanını 39'a yükseltirken, Monza 35 puana ulaştı. Ligin bir sonraki maç haftasında Udinese deplasmanda Roma'ya konuk olurken, Monza ise yine deplasmanda Inter ile karşılaşacak.

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