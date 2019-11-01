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Udinese Igor Tudor'un görevine son verildiğini açıkladı

İtalya Serie A takımı Udinese, Igor Tudor'un görevine son verdiğini açıkladı.

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İtalya Serie A temsilcisi Udinese, Igor Tudor'un görevine son verdiğini açıkladı.
 
Galatasaray'ın eski hocası olan Igor Tudor yönetimindeki Udinese, geçtiğimiz hafta Atalanta karşısında 7-1'lik mağlubiyet alırken ardından sahasında da Roma'ya 4-0 yenilmişti
 
Udinese 10 hafta sonunda 10 puanla 14. sırada yer alıyor.
 
Geçtiğimiz sezon 27 lig maçında 14 mağlubiyet 7 beraberlik alan Udinese'nin başına geçip 11 maçta sadece 1 kez yenilerek takımı ligde tutan Tudor, bu sezona kötü başlamış ve 10 haftada 6 kez sahadan mağlubiyetle ayrılmıştı.

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