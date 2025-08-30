Udinese, Nicolo Zaniolo'dan vazgeçmiyor

Udinese, Galatasaray forması giyen Nicolo Zaniolo'nun transferinden vazgeçmiyor.

YENİDEN HAMLE

Calciomercato'da yer alan habere göre, İtalyan ekibi, 26 yaşındaki futbolcu için yeniden harekete geçti.

TEKLİF VE FARK

Udinese, Zaniolo için yaptığı teklifi 9 milyon euro'ya yükseltti. Galatasaray ise 26 yaşındaki futbolcu için 12 milyon euro istiyor.

İtalyan basınında yer alan haberde, Udinese'nin teklifi ve Galatasaray'ın beklentisi arasındaki fark nedeniyle transferin yoğun çaba gerektirdiği kaydedildi.

ZANIOLO'NUN DÜŞÜNCESİ

Gelecek yıl düzenlenecek Dünya Kupası'nda yer almak isteyen Zaniolo ise, Dünya Kupası öncesi düzenli forma şansı bulmak istiyor.

Galatasaray'da bu sezon 3 maçta süre bulan Nicolo Zaniolo, 1 asist yaptı.