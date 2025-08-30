İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ağustos 2025 Cumartesi / 7 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,1932
  • EURO
    48,1741
  • ALTIN
    4561.39
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Udinese, Nicolo Zaniolo'dan vazgeçmiyor
Spor

Udinese, Nicolo Zaniolo'dan vazgeçmiyor

Serie A ekibi Udinese, Galatasaray'da forma giyen Nicolo Zaniolo için yeniden devreye girdi. İtalyan kulübü, teklifini 9 milyon euroya yükseltti ancak Galatasaray 12 milyon euro talep ediyor.

HABER MERKEZİ30 Ağustos 2025 Cumartesi 14:42 - Güncelleme:
Udinese, Nicolo Zaniolo'dan vazgeçmiyor
ABONE OL

Udinese, Galatasaray forması giyen Nicolo Zaniolo'nun transferinden vazgeçmiyor.

YENİDEN HAMLE

Calciomercato'da yer alan habere göre, İtalyan ekibi, 26 yaşındaki futbolcu için yeniden harekete geçti.

TEKLİF VE FARK

Udinese, Zaniolo için yaptığı teklifi 9 milyon euro'ya yükseltti. Galatasaray ise 26 yaşındaki futbolcu için 12 milyon euro istiyor.

İtalyan basınında yer alan haberde, Udinese'nin teklifi ve Galatasaray'ın beklentisi arasındaki fark nedeniyle transferin yoğun çaba gerektirdiği kaydedildi.

ZANIOLO'NUN DÜŞÜNCESİ

Gelecek yıl düzenlenecek Dünya Kupası'nda yer almak isteyen Zaniolo ise, Dünya Kupası öncesi düzenli forma şansı bulmak istiyor.

Galatasaray'da bu sezon 3 maçta süre bulan Nicolo Zaniolo, 1 asist yaptı.

ÖNERİLEN VİDEO

TEKNOFEST Mavi Vatan'a yoğun ilgi: Dronla havadan görüntülendi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.