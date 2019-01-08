Udinese, Stefano Okaka'ya imza attırdı

İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Udinese, Galatasaray'ın da transfer listesinde bulunan 29 yaşındaki golcü futbolcu Stefano Chuka Okaka anlaştığını duyurdu.

Son olarak Watford'da forma giyen İtalyan asıllı Nijeryalı golcü, sezon sonuna dek siyah-beyazlı ekipte forma giyecek.

Öte yandan kariyeri boyunca 12 takımda forma giyen golcü futbolcu için Galatasaray'ın yanısıra Bursaspor'da devredeydi.

Okaka, bu sezon Watford forması ile çıktığı 3 müsabakada gol veya asist üretmeyi başaramadı.