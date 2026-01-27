İSTANBUL 16°C / 9°C
Spor

Udinese, Verona deplasmanında kazandı

Udinese, Serie A'da deplasmanda Hellas Verona'yı 3-1 mağlup ederek hanesine üç puan yazdırdı. Konuk ekibe galibiyeti Atta, Zanoli ve Davis'in golleri getirirken, Verona'nın tek sayısı Orban'dan geldi.

HABER MERKEZİ27 Ocak 2026 Salı 00:55 - Güncelleme:
İtalya Serie A'da Udinese, deplasmanda Hellas Verona'yı 3-1 mağlup etti.

Marc'Antonio Bentegodi Stadyumu'nda oynanan maçta konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Arthur Atta, 58. dakikada Alessandro Zanoli ve 67. dakikada Keinan Davis kaydetti. Verona'nın tek golü 26. dakikada Gift Orban'dan geldi.

Udinese'de İngiliz golcü Keinan Davis, Verona'da ise Nijeryalı forvet Gift Orban ligdeki gol sayısını 7'ye çıkarttı.

Udinese'de Galatasaray'dan kiralık olarak forma giyen Nicolo Zaniolo maç kadrosunda yer almazken, sarı-kırmızılıların kiraladığı bir diğer isim Victor Nelsson, Verona adına maçın tamamında sahada kaldı. Beşiktaş'tan kiralık giden Al-Musrati ise Verona'da maçı yedek kulübesinde tamamladı.

Bu sonuçla birlikte Udinese ligde 29 puana yükseldi. Verona ise haftayı 14 puanla, aynı puandaki sonuncu Pisa'nın bir sıra üstünde tamamladı.

Ligin sonraki maçında Udinese, Roma deplasmanına gidecek. Verona ise Cagliari'ye konuk olacak.

