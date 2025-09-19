Udinese`den Zaniolo için açıklama geldi: İlk 11 için henüz erken

Udinese teknik direktörü Kosta Runjaic, Milan maçı öncesinde düzenlediği basın toplantısında yeni transfer Zaniolo hakkında konuştu. Runjaic, Zaniolo'nun iyi çalıştığını ancak fiziksel açıdan biraz daha zamana ihtiyacı olduğunu belirtti.

ZANIOLO İÇİN SABIR MESAJI

Zaniolo'nun takıma uyum sürecine değinen Runjaic, "Buraya geldiği ilk günden itibaren iyi çalışmaya başladı. Kendini iyi hissediyor, biz de ondan memnunuz, herhangi bir problem yok. Fiziksel durum biraz daha karmaşık çünkü antrenman kadar maç oynamak da önemli. Pisa maçında beklediğimden biraz fazla süre verdim, onu görmek istedim. Zaniolo topu ayağında seven bir oyuncu. Çok daha fazlasını verebilir ama henüz ilk 11 için erken. Belki salı günü Kupada bir şans bulabilir" dedi.