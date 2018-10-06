Udinese'yi deplasmanda 2-0 mağlup eden Juventus, ligde 8'de 8 yaptı
İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 8. haftasında lider Juventus, deplasmanda Udinese'yi 2-0 yendi.
Yoluna kayıpsız devam eden son 7 yılın şampiyonu Juventus, Friuli Stadı'nda Udinese'nin konuğu oldu.
Karşılaşmayı baştan sona kontrolü altında tutan Juventus, 33. dakikada Rodrigo Bentancur, 37. dakikada Cristiano Ronaldo'nun golleriyle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.
Bu sonuçla 8'de 8 yaparak puanını 24'e çıkaran Juventus, liderliğini sürdürdü. Udinese ise 8 puanla 15'inci sırada kaldı.
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