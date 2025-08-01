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Spor

UEFA açıkladı! Beşiktaş'a Sloven, Başakşehir'e Portekizli hakem

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Beşiktaş ile St. Patrick's arasında oynanacak mücadeleyi Sloven hakem David Smajc yönetecek. Başakşehir'in Viking ile oynayacağı karşılaşmanın hakemi de belli oldu.

IHA1 Ağustos 2025 Cuma 14:44 - Güncelleme:
UEFA açıkladı! Beşiktaş'a Sloven, Başakşehir'e Portekizli hakem
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Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında St. Patrick's ile oynayacağı karşılaşmayı, David Smajc yönetecek.

Avrupa kupalarında yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek Beşiktaş'ın İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile oynayacağı maçın hakemi belli oldu. 7 Ağustos Perşembe günü Tallaght Stadyumu'nda oynanacak eşleşmenin ilk maçını Slovenya Futbol Federasyonu'ndan David Smajc yönetecek. Smajc'ın yardımcılıklarını David Gabrovec ve Tomaz Cerne yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Mihael Antic olacak.

Mücadelede Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Asmir Sagrkovic, Yardımcı Video Yardımcı Hakem (AVAR) olarak ise Denis Sabanagic görev yapacak.

BAŞAKŞEHİR'E PORTEKİZLİ HAKEM

Öte yandan Başakşehir'in Viking maçlarını yönetecek hakemler de belli oldu.

UEFA'nın açıklamasına göre 7 Ağustos Perşembe günü Viking Stadı'nda oynanacak ilk maçı Portekizli hakem Miguel Nogueira yönetecek. Nogueira'nın yardımcılıklarını Portekizli Paulo Bras ve Nelson Pereira üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Sergio Jose Santos Guelho olacak.

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