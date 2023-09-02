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Spor

UEFA açıkladı! İşte temsilcilerimizin fikstürleri...

Dün Monaco'da Avrupa Kupaları'nda mücadelecek edecek olan temsilcimizin grupları belli olmuştu. Bugün de erken saatlerde temsilcilerimiz Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin fikstürleri belli oldu. İşte fikstürler...

AA2 Eylül 2023 Cumartesi 10:17 - Güncelleme:
UEFA açıkladı! İşte temsilcilerimizin fikstürleri...
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Avrupa kupalarında mücadele eden Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın grup maçları fikstürü belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda yer alan Galatasaray, "Kupa 1"deki ilk maçında 20 Eylül Çarşamba günü sahasında Danimarka'nın Kopenhag takımını ağırlayacak.

A Grubu'nun maç fikstürü şöyle:

20 Eylül Çarşamba: Galatasaray-Kopenhag

3 Ekim Salı: Manchester United-Galatasaray

24 Ekim Salı: Galatasaray-Bayern Münih

8 Kasım Çarşamba: Bayern Münih-Galatasaray

29 Kasım Çarşamba: Galatasaray-Manchester United

12 Aralık Salı: Kopenhag-Galatasaray

İlk hafta Fenerbahçe evinde, Beşiktaş deplasmanda

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden Türk ekiplerinden Fenerbahçe, H Grubu'ndaki ilk maçında 21 Eylül Perşembe günü sahasında Danimarka'nın Nordsjaelland takımını ağırlayacak.

D Grubu'nda yer alan Beşiktaş ise aynı tarihte Belçika'nın Club Brugge takımına konuk olacak.

İki takımın grup maçları fikstürü şöyle:

21 Eylül: Fenerbahçe-Nordsjaelland, Club Brugge-Beşiktaş

5 Ekim: Spartak Trnava-Fenerbahçe, Beşiktaş-Lugano

26 Ekim: Fenerbahçe-Ludogorets, Bodo/Glimt-Beşiktaş

9 Kasım: Ludogorets-Fenerbahçe, Beşiktaş-Bodo/Glimt

30 Kasım: Nordsjaelland-Fenerbahçe, Beşiktaş-Club Brugge

14 Aralık: Fenerbahçe-Spartak Trnava, Lugano-Beşiktaş.

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