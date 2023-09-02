Avrupa kupalarında mücadele eden Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın grup maçları fikstürü belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda yer alan Galatasaray, "Kupa 1"deki ilk maçında 20 Eylül Çarşamba günü sahasında Danimarka'nın Kopenhag takımını ağırlayacak.

A Grubu'nun maç fikstürü şöyle:

20 Eylül Çarşamba: Galatasaray-Kopenhag

3 Ekim Salı: Manchester United-Galatasaray

24 Ekim Salı: Galatasaray-Bayern Münih

8 Kasım Çarşamba: Bayern Münih-Galatasaray

29 Kasım Çarşamba: Galatasaray-Manchester United

12 Aralık Salı: Kopenhag-Galatasaray

İlk hafta Fenerbahçe evinde, Beşiktaş deplasmanda

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden Türk ekiplerinden Fenerbahçe, H Grubu'ndaki ilk maçında 21 Eylül Perşembe günü sahasında Danimarka'nın Nordsjaelland takımını ağırlayacak.

D Grubu'nda yer alan Beşiktaş ise aynı tarihte Belçika'nın Club Brugge takımına konuk olacak.

İki takımın grup maçları fikstürü şöyle:

21 Eylül: Fenerbahçe-Nordsjaelland, Club Brugge-Beşiktaş

5 Ekim: Spartak Trnava-Fenerbahçe, Beşiktaş-Lugano

26 Ekim: Fenerbahçe-Ludogorets, Bodo/Glimt-Beşiktaş

9 Kasım: Ludogorets-Fenerbahçe, Beşiktaş-Bodo/Glimt

30 Kasım: Nordsjaelland-Fenerbahçe, Beşiktaş-Club Brugge

14 Aralık: Fenerbahçe-Spartak Trnava, Lugano-Beşiktaş.