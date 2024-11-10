Ajax ile Maccabi arasında Amsterdam'da oynanan maçtan sonra İsrailli fanatiklerin Filistin bayrağını indirmesi ve yaptıkları taşkınlıklar sonucu büyük olaylar çıktı.

63 kişinin göz altına alındığı ve 10 kişinin halen tutuklu bulunduğu olaylarda 30 kişi yaralandı. Ancak bu olayların önümüzdeki maçlarda da devam etme ihtimali, Avrupa basınının gündeminde. Bu açıdan en tehlikeli karşılaşma olarak Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi ile 28 Kasım'da oynayacağı mücadele gösterildi. UEFA'nın maçın yeri konusunda taraflarla görüşme halinde olduğu belirtildi. Daha önce İstanbul'da oynanması planlanan maçın güvenlik nedeniyle tarafsız sahada ve seyircisiz oynanması konusunda görüşmelerin 12 Kasım'da netleşmesi bekleniyor. Macaristan ve Sırbistan maçın oynanması planlanan ülkeler arasında ilk sırada. İsrail Milli Takımı ile Fransa arasında 14 Kasım'da Paris'te oynanacak maç da riskli olarak gösterilen bir başka spor karşılaşması. İsrail'in ev sahibi olduğu 17 Kasım'daki Belçika maçı da yine Macaristan'da oynanacak.