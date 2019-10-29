UEFA asker selamı için yine soruşturma açtı
UEFA, Avrupa Ligi'nde oynanan Başakşehir-Wolfsberger maçında attığı gol sonrası asker selamı veren İrfan Can Kahveci için soruşturma başlattı.
Başakşehir, UEFA tarafından İrfan Can Kahveci'nin Wolfsberger maçında attığı gol sonrasında yaptığı asker selamına ilişkin soruşturulma başlatıldığını açıkladı.
Başakşehir Kulübü yaptığı açıklamada, "UEFA, futbolcumuz İrfan Can Kahveci'nin, Wolfsberger maçında attığı gol sonrası sevincindeki asker selamına soruşturma başlattı" ifadelerine yer verdi.
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