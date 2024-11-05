UEFA Atilla Karaoğlan'a görev verdi! TFF açıklamadı

Trabzonspor-Fenerbahçe maçında VAR olarak görev yapan Atilla Karaoğlan, UEFA tarafından Avrupa maçında görevlendirildi.

Dev maçta yaptığı müdahalelerle iki takım tarafından da eleştirilen Atilla Karaoğlan, Konferans Ligi'nde oynanacak olan Legia Varşova - Dinamo Minsk maçını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu, eleştirilerin odağında yer alan Atilla Karaoğlan'ın UEFA tarafından görevlendirildiğini internet sitesinden duyurmadı.

VAR HAKEMİ ERKAN ENGİN

Karaoğlan, perşembe günü oynanacak Legia Varşova-Dinamo Minsk maçını Türk ekibiyle birlikte yönetecek. Maçta VAR görevini ise Erkan Engin üstlenecek.

3 HAKEM İÇİN AÇIKLAMA YAPILDI

Atilla Karaoğlan'ın görevlendirildiğini duyurmayan TFF, UEFA Gençler Ligi'nde görev yapacak Zorbay Küçük ve Kadir Sağlam'ın görev aldıklarını açıkladı.

Sitede ayrıca Halil Umut Meler'in de Kuveyt Ligi'ndeki Al Samiya-El Arabi maçını yöneteceği belirtildi.