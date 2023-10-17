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Spor

UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri ikinci gün maçları tamamlandı

UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin 8. haftasında ikinci gün maçları tamamlandı.

AA17 Ekim 2023 Salı 00:49 - Güncelleme:
UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri ikinci gün maçları tamamlandı
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Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek turnuvaya katılacak takımların belirleneceği eleme gruplarının 8. hafta ikinci gününde, 3 grupta 7 karşılaşma oynandı.

Belçika ile İsveç arasında ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona eren karşılaşma, olası terör saldırısı gerekçesiyle askıya alındı. Maç başlamadan hemen önce Brüksel'de iki İsveç taraftarının silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetmesi ve saldırganın henüz yakalanamaması gerekçesiyle müsabakaya devam edilmedi.

Öne çıkan maçlarda ise F Grubu'nda konuk olduğu Azerbaycan'ı 48. dakikada penaltıdan Marcel Sabitzer'in golüyle 1-0 mağlup eden Avusturya, finallere kalmayı garantiledi.

Final vizesini önceden alan Portekiz ise konuk olduğu Bosna Hersek'i ilki penaltıdan olmak üzere 5. ve 20. dakikalarda Cristiano Ronaldo, 25. dakikada Bruno Fernandes, 32. dakikada Joao Cancelo ve 41. dakikada Joao Felix'in ağları sarsmasıyla 5-0 mağlup etti.

38 yaşındaki Ronaldo, bu maçtaki performansının ardından kariyerinde 12. kez bir yıl içinde 40 gol barajına ulaştı.

Alınan sonuçlar şöyle:

B Grubu:

Yunanistan-Hollanda: 0-1

Cebelitarık-İrlanda Cumhuriyeti: 0-4

F Grubu:

Azerbaycan-Avusturya: 0-1

Belçika-İsveç: 1-1 (yarıda kaldı)

J Grubu:

İzlanda-Lihtenştayn: 4-0

Bosna Hersek-Portekiz: 0-5

Lüksemburg-Slovakya: 0-1

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