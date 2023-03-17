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Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. İşte eşleşmeler!

17 Mart 2023 Cuma 16:21 - Güncelleme:
UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında çeyrek ve yarı final kurası, İsviçre'nin Nyon kentinde çekildi.

Çeyrek final maçları, 13 ve 20 Nisan'da yapılacak. Yarı final maçlarının 11 ve 18 Mayıs'ta yapılacağı turnuvanın finali, 7 Haziran'da Çekya'nın başkenti Prag'daki Eden Arena'da oynanacak.

Kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde UEFA genel merkezinde gerçekleştirildi.

Lech Poznan-Fiorentina

Gent-West Ham

AZ Alkmaar-Anderlecht

Nice-Basel

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