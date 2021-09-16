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Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarının ilk haftası tamamlandı

Bu sezon ilk kez düzenlenen UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde A, B, E, F, G ve H gruplarında ilk hafta karşılaşmaları oynandı.

AA16 Eylül 2021 Perşembe 22:16 - Güncelleme: 16 Eylül 2021 Perşembe 22:28
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Günün öne çıkan G Grubu mücadelesinde Rennes ile Tottenham 2-2 berabere kaldı. Tottenham'ın gollerini 11. dakikada kendi kalesine Loic Bade ve 76. dakikada Pierre-Emile Hojbjerg, Rennes'in gollerini 23. dakikada Flavien Tait ve 72. dakikada Gaetan Laborde attı.

Ligin ilk haftasında TSİ 17.30 ve 19.45'te yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

HJK Helsinki (Finlandiya) - LASK (Avusturya): 0-2

Flora (Estonya) - Gent (Belçika): 0-1

Slavia Prag (Çekya) - Union Berlin (Almanya): 3-1

Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - PAOK (Yunanistan): 0-2

Slovan Bratislava (Slovakya) - Kopenhag (Danimarka): 1-3

Mura (Slovenya) - Vitesse (Hollanda): 0-2

Rennes (Fransa) - Tottenham (İngiltere): 2-2

Kairat (Kazakistan) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-0

Karabağ (Azerbaycan) - Basel (İsviçre): 0-0

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