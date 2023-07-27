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Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvası olan UEFA Avrupa Konferans Ligi, 2. ön eleme turunun ilk ayağında oynanan 6 maçla devam etti.

27 Temmuz 2023 Perşembe 01:45 - Güncelleme:
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor
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UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda mücadele eden Türk temsilcisi Fenerbahçe, konuk ettiği Moldova'nın Zimbru takımını 11. dakikada Ferdi Kadıoğlu, 14. dakikada Ryan Kent, 61. dakikada Edin Dzeko, 63. dakikada Sebastian Szymanski ve 88. dakikada Joshua King'in golleriyle 5-0 yenerek rövanş öncesi tur için büyük avantaj yakaladı.

Bu turun rövanş maçları, 1-3 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

2. eleme turunun ikinci gününde oynanan maçların sonuçları şöyle:

Struga (Kuzey Makedonya) - Buducnost Podgorica (Karadağ): 1-0

FK RFS (Letonya) - Sabah (Azerbaycan): 0-2

Midtjylland (Danimarka) - Progres (Lüksemburg): 2-0

CSKA 1948 (Bulgaristan) - FCSB (Romanya): 0-1

Neman (Belarus) - Balzan (Malta): 2-0

Fenerbahçe - Zimbru (Moldova): 5-0

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