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Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde maç programı belli oldu

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda oynayacakları maçların tarihleri belli oldu.

19 Temmuz 2023 Çarşamba 18:38 - Güncelleme:
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde maç programı belli oldu
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UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda yer alan temsilcilerimizin maç tarihleri belli oldu.

Fenerbahçe, La Fiorita - Zimbru eşleşmesinin galibiyle 26 Temmuz Çarşamba günü karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş'ın Dinamo Batumi - Tirana eşleşmesinin kazananıyla oynayacağı karşılaşma ve Cluj Adana Demirspor maçı ise 27 Temmuz Perşembe günü oynanacak.

Program şöyle:

26 Temmuz Çarşamba

21.00 Fenerbahçe - La Fiorita/Zimbru galibi

27 Temmuz Perşembe

20.30 Cluj - Adana Demirspor

21.00 Beşiktaş - Dinamo Batumi/Tirana galibi

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