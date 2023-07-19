UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde maç programı belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda yer alan temsilcilerimizin maç tarihleri belli oldu.
Fenerbahçe, La Fiorita - Zimbru eşleşmesinin galibiyle 26 Temmuz Çarşamba günü karşı karşıya gelecek.
Beşiktaş'ın Dinamo Batumi - Tirana eşleşmesinin kazananıyla oynayacağı karşılaşma ve Cluj Adana Demirspor maçı ise 27 Temmuz Perşembe günü oynanacak.
Program şöyle:
26 Temmuz Çarşamba
21.00 Fenerbahçe - La Fiorita/Zimbru galibi
27 Temmuz Perşembe
20.30 Cluj - Adana Demirspor
21.00 Beşiktaş - Dinamo Batumi/Tirana galibi