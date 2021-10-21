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Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde üçüncü hafta başladı

UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarınının üçüncü haftası başladı. İlk maçta Maccabi Tel Aviv, deplasmanda Finlandiya'nın HJK Helsinki takımını 5-0 mağlup etti.

AA21 Ekim 2021 Perşembe 20:05 - Güncelleme: 21 Ekim 2021 Perşembe 20:13
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UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarının üçüncü haftası, tek karşılaşmayla başladı.

Bu sezon ilk kez düzenlenen Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının üçüncü haftasında HJK Helsinki-Maccabi Tel Aviv maçı yapıldı.

A Grubu'nda İsrail takımı Maccabi Tel Aviv, deplasmanda Finlandiya'nın HJK Helsinki ekibini 28 ve 60. dakikalarda Gavriel Kanichowsky, 49. dakikada penaltıdan Stipe Perica, 87. dakikada penaltıdan Enric Saborit, 90+4. dakikada Eden Shamir'in attığı gollerle 5-0 yendi.

Bu sonuçla Maccabi Tel Aviv puanını 7'ye çıkardı, HJK Helsinki ise 3 puanda kaldı.

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