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Spor

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final mücadeleleri yarın başlıyor

UEFA Avrupa çeyrek final turu ilk maçları yarın oynanacak dört karşılaşma ile tamamlanacak.

IHA12 Nisan 2023 Çarşamba 10:30 - Güncelleme:
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final mücadeleleri yarın başlıyor
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UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final, yarın oynanacak ilk maçlarla başlayacak.

Avrupa futbolunun iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde, çeyrek final heyecanı, yarın oynanacak müsabakalar ile başlayacak. İki maç sonunda rakiplerine üstünlük sağlayan ekipler, yarı finalde mücadele etmeye hak kazanacak.

Rövanş mücadeleleri ise 20 Nisan Perşembe günü oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçlarının (TSİ) programı şöyle:

19.45 Feyenoord - Roma

22.00 Bayer Leverkusen - U.S Gilloise

22.00 Juventus - Sporting CP

22.00 Manchester United - Sevilla

  • uefa
  • fıfa
  • çeyrek final

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