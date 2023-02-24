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Spor

Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu! Son 16 turunda tanıdık eşleşme

UEFA Avrupa Ligi kurası İsviçre'nin Nyon kentinde çekildi. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi İspanyol temsilcisi Sevilla oldu.

24 Şubat 2023 Cuma 14:09 - Güncelleme:
Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu! Son 16 turunda tanıdık eşleşme
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belirlendi.

Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, İspanya ekibi Sevilla ile eşleşti. Sarı-lacivertliler, ilk maçını 9 Mart'ta İspanya'da, rövanş karşılaşmasını ise 16 Mart'ta İstanbul'da oynayacak

İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenen törende, Avrupa Ligi 2022-2023 sezonu son 16 turu kuraları çekildi.

SON 16 TURUNDA EŞLEŞMELER ŞÖYLE:

Union Berlin- Union SG

Fenerbahçe-Sevilla

Juventus-Freiburg

Bayer Leverkusen-Ferencvaros

Sporting-Arsenal

Manchester United-Real Betis

Roma-Real Sociedad

Shakhtar-Feyenoord

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