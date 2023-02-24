Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu! Son 16 turunda tanıdık eşleşme

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belirlendi.
Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, İspanya ekibi Sevilla ile eşleşti. Sarı-lacivertliler, ilk maçını 9 Mart'ta İspanya'da, rövanş karşılaşmasını ise 16 Mart'ta İstanbul'da oynayacak
İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenen törende, Avrupa Ligi 2022-2023 sezonu son 16 turu kuraları çekildi.
SON 16 TURUNDA EŞLEŞMELER ŞÖYLE:
Union Berlin- Union SG
Fenerbahçe-Sevilla
Juventus-Freiburg
Bayer Leverkusen-Ferencvaros
Sporting-Arsenal
Manchester United-Real Betis
Roma-Real Sociedad
Shakhtar-Feyenoord