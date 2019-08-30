UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizin rakipleri belli oldu

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UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimiz Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir'in rakipleri belli oldu.

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UEFA Avrupa Ligi'nde 2019-2020 sezonu grup etabının kura çekimi yapıldı. 
 
A GRUBU
Sevilla
APOEL
Qarabağ
Dudalange
 
B GRUBU
Dinamo Kiev
Kopenhag
Malmö
Lugano
 
C GRUBU
Basel
Krasnodar
Getafe
Trabzonspor
 
D GRUBU
Sporting Lizbon
PSV Eindhoven
Rosenborg
LASK Linz
 
E GRUBU
Lazio
Celtic
Rennes
Cluj
 
F GRUBU
Arsenal
E. Frankfurt
Standard Liege
Vitoria Guimaraes
 
G GRUBU
Porto
Young Boys
Feyenoord
Rangers
 
H GRUBU
CSKA Moskova
Ludogorets
Espanyol
Ferencvaros
 
I GRUBU
Wolfsburg
Gent
Saint Etienne
FC Olexandriya
 
J GRUBU
Roma
Mönchengladbach
Başakşehir
Wolfsberger
 
K GRUBU
Beşiktaş
Braga
Wolverhampton
Slovan Bratislava
 
L GRUBU
Manchester United
Astana
Partizan
AZ Alkmaar
 
İlk hafta maçları 19 Eylül'de
 
Avrupa Ligi'nde grup maçları, 19 Eylül'de başlayıp 12 Aralık'ta sona erecek.
 
Son olarak İngiltere ekibi Chelsea'nin müzesine götürdüğü UEFA Avrupa Ligi'nin finali, 27 Mayıs 2020'de Polonya'nın Gdansk şehrinde oynanacak.
 

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