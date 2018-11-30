UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin toplu sonuçları

I Grubu'nda Beşiktaş, konuk olduğu Norveç temsilcisi Sarpsborg karşısında ilk yarıyı 2-0 geride kapatmasına rağmen ikinci yarıda Jeremain Lens (2) ve Vagner Love'un golleriyle mücadeleden 3-2 galip ayrıldı.

Bu sonuçla siyah-beyazlılar grupta ikinci sıraya yükselirken, son maçlar öncesi son 32 turuna kalmak için önemli bir avantaj yakaladı.

Grubun diğer mücadelesinde Malmö, konuk ettiği Genk ile 2-2 berabere kaldı. İsveç ekibi Oscar Lewicki ve Marcus Antonsson ile ağları sarsarken, Belçika temsilcisinin gollerini Alejandro Pozuelo ve Joseph Paintsil kaydetti.

Grupta Malmö 8 puanla lider, Beşiktaş 7 puanla ikinci, Malmö 6 puanla üçüncü, Sarpsborg 5 puanla dördüncü sırada yer alıyor. Beşiktaş, grubun son maçında konuk edeceği Malmö'yü yenmesi halinde diğer maçın sonucuna bakmadan son 32 turuna çıkacak.

- Sevilla üst tur şansını zora soktu

Öne çıkan diğer karşılaşmalarda, J Grubu'nda Belçika temsilcisi Standard Liege, konuk ettiği daha önce kupayı 5 kez müzesine götüren Sevilla'yı Moussa Djenepo'nun golüyle 1-0 yenerek üst tura kalma umudunu sürdürdü. İspanya ekibinde Pablo Sarabia 68. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Krasnodar'ın üst tura çıkmayı garantilediği grupta 9 puana sahip Sevilla ile Standard Liege arasından üst tura çıkacak takım, son maçların ardından belli olacak.

L Grubu'nda lider Chelsea, ağırladığı Yunanistan temsilcisi PAOK'u 27. ve 37. dakikalarda Olivier Giroud, 60. dakikada Callum Hudson-Odoi ve 78. dakikada Alvaro Morata'nın golleriyle 40 yendi. PAOK'ta Yevhen Khacheridi, henüz 7. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

UEFA AVRUPA LİGİ 20:55 MAÇLARI

Anderlecht 0-0 Spartak Trnava

Bate Borisov 2-0 Mol Vidi

Betis 1-0 Olympiakos

Bordeaux 2-0 Slavia Prag

Fenerbahçe 0-0 Dinamo Zagreb

Krasnodar 2-1 Akhisar Bld.G.Spor

Leverkusen 1-1 Ludogorets

Milan 5-2 Dudelange

Karabağ 1-6 Sporting Lizbon

Rosenborg 0-1 Celtic

Salzburg 1-0 Rb Leipzig

Vorskla Poltava 0-3 Arsenal

Zenit 1-0 Fc Kopenhag

Zürih 1-2 Ae Kition

UEFA AVRUPA LİGİ 23:00 MAÇLARI

Apollon Limassol 2-0 Lazio

Chelsea 4-0 Paok

Eintracht Frankfurt 4-0 Marsilya

Jablonec 0-1 Rennes

Malmö 2-2 Genk

Rangers 0-0 Villarreal

Sarpsborg 2-3 Beşiktaş

Standard Liege 1-0 Sevilla