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UEFA Avrupa Ligi’nde gruplardan çıkan takımlar belli oldu

UEFA Avrupa Ligi’nde grup aşamaları oynanan mücadelelerle tamamlandı. Türkiye'yi temsil eden Medipol Başakşehir, tarihinde ilk kez Avrupa’da gruplardan çıkarak son 32’ye kaldı.

  • İHA
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UEFA Avrupa Ligi’nde grup müsabakaları tamamlanırken, son 32 turunda yer alacak olan takımlar da belli oldu. Medipol Başakşehir de grup aşamalarından çıkmayı başaran tek Türk takım olarak Türkiye'yi sevince boğdu. 
 
Öte yandan son 32 turu kura çekimi 16 Aralık 2019 Pazartesi günü İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek. Bu turda İlk maçlar 20 Şubat 2020, rövanş karşılaşmaları ise 27 Şubat 2020 tarihlerinde oynanacak. Şampiyonlar Ligi'nden ise Club Brugge, Olimpiakos, Shakhtar Donetsk, Bayer Leverkusen, Salzburg, Inter, Benfica ve Ajax son 32'ye gelmişti.
 
UEFA Avrupa Ligi grupları son hafta karşılaşmalarında oynanan maçlar sonucu son 32’ye çıkan takımlar şu şekilde:
  
  A Grubu
  1- Sevilla
  2- Apoel
  
  B Grubu
  1- Malmö
  2- Kopenhag
  
  C Grubu
  1- Basel
  2- Getafe
  
  D Grubu
  1- LASK Linz
  2- Sporting Lisbon
  
  E Grubu
  1- Celtic
  2- Cluj
  
  F Grubu
  1- Arsenal
  2- Eintracht Frankfurt
  
  G Grubu
  1- Porto
  2- Rangers
  
  H Grubu
  1- Espanyol
  2- Ludogorets
  
  I Grubu
  1- Gent
  2- Wolfsburg
  
  J Grubu
  1- Medipol Başakşehir
  2- Roma
  
  K Grubu
  1- Braga
  2- Wolverhampton
  
  L Grubu
  1- Manchester United
  2- AZ Alkmaar 

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