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UEFA Avrupa Ligi’nde haftanın 11’inde Enzo Roco var

Beşiktaş’ın Şilili savunma oyuncusu Enzo Roco, UEFA Avrupa Ligi’nde haftanın 11’ine seçildi.

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UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Sarpsborg’u 3-1’lik skorla mağlup ederken, mücadelede siyah-beyazlı oyuncu Enzo Roco da attığı gol ile takımına katkı sağladı. Sezon başında Meksika Ligi ekiplerinden Cruz Azul’dan Beşiktaş kadrosuna dahil edilen 26 yaşındaki futbolcu, UEFA Avrupa Ligi’nde oynanan ilk hafta maçlarının ardından haftanın 11’inde kendine şans buldu.

İşte UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın 11'i:

 

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