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UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın 11'inde Michael Frey de yer aldı

UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın 11'inde Fenerbahçe'den Michael Frey de yer aldı.

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UEFA'nın Avrupa Ligi için her hafta belirlediği ilk 11'de bu hafta ülkemizden de bir oyuncu yer aldı.

Fenerbahçe'nin Anderlecht maçında ağları sarsan golcüsü Michael Frey, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi.

Fenerbahçe'deki ilk golünü Anderlecht ağlarına yollayan İsviçreli oyuncu, Hasan Ali'nin attığı 2. golde de öncesinde pası veren oyuncu olmuştu.

Öte yandan Anderlecht'te Fenerbahçe'ye 2 gol atan Bakkali de kadroda yer verilen bir isim oldu.

FREY: "F.BAHÇE'Yİ ÇOK SEVİYORUM"

Fenerbahçe'de eleştiri oklarının hedefindeki isimlerden Frey, yıldızlaştığı Anderlecht maçı sonrasında "Fenerbahçe'yi çok seviyorum" paylaşımı yaptı.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE HAFTANIN 11'İ

Andres Fernandez (Villarreal)

Torosidis (Olympiakos)

Wallace (Lazio)

Ngadeu-Ngadjui (Slavia Prag)

Mercado (Sevilla)

Kostic (Frankfurt)

Lo Celso (Betis)

Loftus-Cheek (Chelsea)

Bakkali (Anderlecht)

Dabbur (Salzburg)

Frey (Fenerbahçe)

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